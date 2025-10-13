"Ведомости": кол-центры научились обходить маркировку звонков от компаний

Звонок поступает с неопознанного номера мобильного телефона, затем абонент узнает, что вызов проходит в рамках проведения соцопроса, уточняет издание

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Входящие звонки от кол-центров начали обходить закон о маркировке. При этом все обходящие закон вызовы поступали в рамках социальных опросов, пишут "Ведомости".

Звонок от компаний поступает с неопознанного номера мобильного телефона, затем абонент узнает, что вызов проходит в рамках проведения соцопроса. Издание отмечает, что с начале октября несколько его сотрудников столкнулись с подобной проблемой. Тенденцию подтвердили директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров и руководитель проектов "Интеллектуальной аналитики" Тимофей Воронин.

Во всех случаях абоненты сталкивались со звонками от лица Аналитического центра ВЦИОМ с мобильных номеров без идентификатора компании. Еще один абонент рассказал, что ему "постоянно звонят разные компании без маркировки".

"Аналитический центр ВЦИОМ не осуществляет обзвоны респондентов напрямую, а звонки совершают подрядчики - кол-центры", - уточнил представитель аналитического центра газете. Информация, о каких именно кол-центрах идет речь, не раскрывалась.

С 1 сентября этого года маркировку звонков осуществляют операторы связи. Для этого компания должна заключить с ними договор об отображении информации и передать свои данные. Маркировке подлежат любые коммерческие звонки с корпоративных номеров - номеров ИП и компаний. Исключение составляют случаи, если корпоративные номера используют для деловой коммуникации: связаться с налоговой, уточнить детали сделки у поставщика, обсудить задачи с сотрудником, то есть не для обзвона клиентов.

Физических лиц такое изменение не касается. Самозанятым ничего маркировать не нужно. Также не нужно маркировать личные номера сотрудников.