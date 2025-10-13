Силуанов: ограничения в снабжении топливного рынка будут преодолены

Это произойдет в ближайшее время, отметил министр финансов России

Редакция сайта ТАСС

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Михаил Климентьев/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Ограничения в снабжении внутреннего топливного рынка будут преодолены в ближайшее время. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на комитете Госдумы по бюджету и налогам.

"Что касается конкретного вопроса цен на нефтепродукты в отдельных регионах. <…> Понятно, сейчас складываются определенные ограничения [топливного] снабжения, которые будут, я уверен, преодолены в ближайшее время", - сказал он.