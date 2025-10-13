"Работают с напряжением". Нефтегазу пообещали не увеличивать налоги

Министр финансов Антон Силуанов также подчеркнул, что ограничения в снабжении внутреннего топливного рынка будут преодолены в ближайшее время

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российские компании из нефтегазового сектора работают "с напряжением", Минфин не планирует увеличивать для них налоговую нагрузку. Об этом на комитете по бюджету и налогам в Госдуме заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Видим, что сегодня компании нефтяного, нефтегазового (сектора), нефтепереработки работают с напряжением. Считаю, что каких-либо изменений налогового законодательства в части дополнительных изъятий у нефтеперерабатывающих производств в настоящее время делать не нужно", - сказал он, отметив, что повышение налогов могло бы сказаться и на ценах на внутреннем рынке.

"Наоборот, принято решение об изменении порядка уплаты демпфера, который, наоборот, увеличил возможности таким образом нефтеперерабатывающих производств держать цены на нефтепродукты, сохранять их доступными для наших граждан", - подчеркнул министр.

Силуанов также подчеркнул, что ограничения в снабжении внутреннего топливного рынка будут преодолены в ближайшее время.