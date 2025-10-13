Силуанов назвал сложной политикой плановое охлаждение экономики
10:12
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Плановое охлаждение экономики сложная политика, но необходима, чтобы снизились процентные ставки. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"Поскольку, действительно, вот это плановое охлаждение, о котором мы говорим, - это тяжелая, сложная политика, но она необходима для того, чтобы процентные ставки снизились, чтобы ресурсы появились, и с тем, чтобы реальные доходы, в конце концов, населения могли иметь новое качество роста", - сказал Силуанов.