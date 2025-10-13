Силуанов назвал сложной политикой плановое охлаждение экономики

Важно, чтобы снизились процентные ставки, отметил министр финансов РФ

Редакция сайта ТАСС

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Плановое охлаждение экономики сложная политика, но необходима, чтобы снизились процентные ставки. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Поскольку, действительно, вот это плановое охлаждение, о котором мы говорим, - это тяжелая, сложная политика, но она необходима для того, чтобы процентные ставки снизились, чтобы ресурсы появились, и с тем, чтобы реальные доходы, в конце концов, населения могли иметь новое качество роста", - сказал Силуанов.