На Украине сократили отопительный сезон на месяц

Отопление в стране ранее включали 15 октября и отключали 15 апреля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Отопительный сезон на Украине сокращен на один месяц. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства страны.

"Абзац третий <...> дополнить словам и цифрами "с 1 ноября 2025 года до 31 марта 2026 года", - говорится в документе. Таким образом, отопительный сезон на Украине сокращается на один месяц. Обычно отопление в стране включали 15 октября и отключали 15 апреля.

Ранее глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко выражал мнение, что предстоящий отопительный сезон будет сложнее предыдущего. Он подтвердил, что в стране в целях экономии будут отключения газа. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рекомендовала горожанам переезжать в деревню на зиму из-за высокой вероятности блэкаута.