Рост предложения нефти стран "не ОПЕК+" в 2026 году составит 0,6 млн б/с

В 2025 году этот показатель вырастет на 0,8 б/с

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. ОПЕК сохранила прогноз по росту предложения нефти от стран "не ОПЕК+" на 2026 год на уровне 0,6 млн баррелей в сутки (б/с), следует из сентябрьского отчета Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

В 2025 году добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК+, вырастет на 0,8 млн б/с - до 54,01 млн б/ с, а в 2026 году - на 0,6 млн б/с, до 54,6 млн б/с.

Основными драйверами роста поставок нефти среди стран "не ОПЕК+" в ближайшие два года станут США, Канада, Бразилия и Аргентина.

Также ОПЕК вновь сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2025-2026 годах