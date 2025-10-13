В Петербурге восстановят здание лимонадного завода

Реставрацию проведут в рамках проекта "Рубль за метр"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Павильон минеральных вод Верландера в Красном Селе под Санкт-Петербургом, где располагался лимонадный завод XIX века, восстановят по программе "Рубль за метр". Как сообщила пресс-служба городской администрации, 29 октября состоятся торги в отношении этого объекта культурного наследия регионального значения.

"Инвесторы получат возможность восстановить историческое здание, расположенное в Красном Селе, на льготных условиях долгосрочной аренды", - сообщила пресс-служба.

Павильон минеральных вод Верландера, построенный в 1881 году, служил зданием лимонадного завода, производившего различные сорта лимонада и сельтерскую воду. Основными потребителями лимонада были пассажиры Балтийской железной дороги. Основатель завода Александр Верландер был предпринимателем, начальником железнодорожной станции в Красном Селе, ревизором Балтийской железной дороги.

В 1890 годы завод минеральных вод Верландера имел почетный статус поставщика императорского двора, но в последующие годы он пришел в упадок. После Октябрьской революции лимонадный завод был национализирован.

В состав комплекса помимо двухэтажного здания самого завода входили колодцы, источник с ключевой водой, теплицы и большой фруктовый сад.

По условиям программы "Рубль за метр" победитель торгов должен за свой счет восстановить аварийный объект в течение установленного срока. Во время проведения реставрации инвестор платит арендную плату в размере, определенном по результатам аукциона. После выполнения всех работ аренда составит 1 рубль за кв. м в год на 49 лет.