Минфин не исключил пересмотра ставки налога на роскошь

Повышать НДФЛ в 2026 году было бы неправильно, отметил глава ведомства Антон Силуанов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Минфин РФ может вернуться к пересмотру ставки налога на роскошь, но не в текущем финансовом году. Об этом заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Налоги на роскошь. Знаете, мы повышали же налог на роскошь. Я хочу сказать, что да, это направление возможно к проработке, но, наверное, не в этом финансовом году. Больших денег не даст. Поэтому в нашем текущем пакете мы эти предложения не включили", - сказал Силуанов.

Он также отметил, что повышать НДФЛ в 2026 году было бы неправильно.