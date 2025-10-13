Средняя зарплата в Ульяновской области выросла почти вдвое за пять лет

Она поднялась с 36 тыс. рублей до 65 тыс. рублей, уточнил губернатор региона Алексей Русских

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Уровень средней зарплаты в Ульяновской области за последние пять лет вырос почти вдвое - с 36 тыс. рублей до 65 тыс. рублей. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Алексей Русских в ходе встречи с главой государства.

"Мы ведем активную работу по повышению заработной платы. В 2021 году она в регионе составляла 36 тыс. рублей, на сегодняшний день она составляет уже 65 [тыс. рублей]", - сказал он.

Губернатор региона добавил, что рост в 2024 году составил 122%. По его словам, это опережает среднероссийский уровень.

"Вы помните, я докладывал вам в 2022 году, что довольно-таки невысокие у нас доходы у населения, и с самого начала моей работы мы создали комиссию по повышению заработной платы, она у нас систематически работает", - пояснил Русских.

Глава региона уточнил, что с 3 тыс. промышленных предприятий были заключены договоры, которые каждый год актуализируются. Русских также уточнил, что перед предприятиями поставлена задача индексировать ежегодно заработную плату на уровне не менее 15%. По его мнению, это необходимо, чтобы "отрабатывать инфляционные процессы".