Стоимость серебра обновила исторический максимум

Цена на драгметалл росла на 5,97% и составляла $50,07 за тройскую унцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $50 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 15:33 мск, цена на драгметалл росла на 5,97% и составляла $50,07 за тройскую унцию. К 15:48 мск стоимость серебра замедлила рост до $49,825 за унцию (+5,46%).

В то же время фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex находился на уровне $4 097,2 (+2,42%).