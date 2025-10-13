Комитет ГД по бюджету рассмотрит госпрограммы проекта бюджета 14 октября

В обсуждении примут участие профильные комитеты и комитеты-соисполнители, ответственные министерства и ведомства

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам приступит к рассмотрению всех государственных программ, каждого раздела и подраздела бюджета 14 октября, сообщил на заседании комитета глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров по итогам первого заседания комитета, посвященного рассмотрению проекта бюджета на 2026-2028 годы.

"В обсуждении примут участие профильные комитеты и комитеты-соисполнители, ответственные министерства и ведомства. Все комитеты в пределах своей компетенции рассмотрели все разделы и подразделы бюджета, свои государственные программы. Хотел бы выразить признательность правительству, что на заседаниях профильных комитетов госпрограммы представляли министры, что позволило детально рассмотреть все государственные программы", - сказал Макаров. Все профильные комитеты, представившие свои заключения, поддержали принятие бюджета в первом чтении, Счетная палата также дала заключение, отметил он. "На проект бюджета поступило заключение комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, который также поддерживает принятие бюджета в первом чтении. Также поступило заключение Общественной палаты, которая поддержала бюджет в первом чтении", - добавил депутат.

Во всех заключениях указано, что "бюджетный пакет" сформирован исходя из приоритетов: выполнение всех социальных обязательств перед гражданами; обеспечение обороноспособности и безопасности, включая социальные гарантии участникам специальной военной операции и членам их семей; достижение национальных целей развития страны, поставленных президентом РФ, указал Макаров.

"10 октября состоялось заседание комиссии Госдумы по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Комиссия заслушала Министерство обороны, правоохранительные органы, представителей военно-промышленного комплекса, заключение Счетной палаты. Приоритет обороноспособности и безопасности бюджет полностью финансово обеспечивает, поэтому комиссия рекомендует поддержать принятие бюджета в первом чтении", - заявил парламентарий.

Также 10 октября состоялось заседание трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, которая рассмотрела межбюджетные трансферты регионам. "Комиссия обратила внимание, что чрезвычайно важные нормы, которые Гослума приняла этим летом, позволили субъектам в этом году раньше получить доступ к правилам и распределениям межбюджетных трансфертов. В этом году не все успели сделать в срок до 20 августа - только 56% трансфертов были направлены в регионы в срок, но главное, что по итогу в сентябре регионы получили информацию практически по всем трансфертам, которые предусмотрены в бюджете - распределено 99% всего объема на 2026 год", - добавил Макаров.