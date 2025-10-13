Число туристических визитов россиян в Грузию за три квартала выросло на 12%

Граждане РФ с января по сентябрь посетили грузинскую территорию более 985 тыс. рас

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 13 октября. /ТАСС/. Граждане России за три квартала 2025 года совершили более 985 тыс. туристических визитов в Грузию, что на 12% больше аналогичного показателя 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Национальной администрации туризма Грузии, которые проанализировал ТАСС.

Согласно данным ведомства, россияне с января по сентябрь посетили Грузию в туристических целях 985 351 раз. В 2024 году за тот же период этот показатель равнялся 878 260.

Всего в Грузию за девять месяцев в туристических целях иностранцы приезжали более 4,3 млн раз, что на 7,9% больше аналогичных данных 2024 года. Россияне занимают первое место, на втором - граждане Турции, совершившие в Грузию 660 202 туристических визита, на третьем - граждане Армении (419 216 визитов). Далее следуют граждане Израиля (271 016), Азербайджана (172 705) и других стран.