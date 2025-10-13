Хуснуллин заявил, что Туркмения и РФ будут и дальше развивать МТК Север - Юг

Как уточнил заместитель председателя правительства, Туркменистан фактически имеет выходы к морю, а также выход на рынки Центральной Азии и Ближний Восток

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

АШХАБАД, 13 октября. /ТАСС/. Туркмения и Россия будут работать над дальнейшим развитием международного транспортного коридора (МТК) Север - Юг в интересах обеих стран. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Видим очень большую перспективу развития транспорта. Сегодня нахождение Туркменистана в выгодном географическом положении <...>, связь с Центральной Азией, связь с выходом на Пакистан, на Индию, на Иран - мы видим в этом очень большую перспективу, и в дальнейшем коридор Север - Юг благодаря нашим работам заработает более активно на интересы обеих стран", - сказал он, выступая на 13-м заседании межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как уточнил Хуснуллин журналистам, Туркменистан фактически имеет выходы к морю, имеет выход на рынки Центральной Азии, на Ближний Восток. "Развитие и железнодорожных, и автомобильных, и морских сообщений для нас является крайне перспективным", - добавил он.

13-е заседание межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству прошло в понедельник в Ашхабаде. Хуснуллин является ее сопредседателем, с туркменской стороны комиссию возглавляет заместитель председателя кабинета министров Туркмении Нокергулы Атагулыев.

Соглашение о создании МТК Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - обеспечение грузопотока из Индии, Ирана и стран Персидского залива в Европу через российскую территорию. В сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок. Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств.