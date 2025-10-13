Вице-премьеры Азербайджана и России обсудили развитие экономических связей

Политики выразили удовлетворение ходом реализации совместных проектов в области инвестирования, промышленности, в транспортно-транзитной, энергетической, таможенной и других сферах

БАКУ, 13 октября. /ТАСС/. Вице-премьеры Азербайджана и России Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук провели встречу в Баку, на которой обсудили нынешнее состояние и перспективы развития экономического сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского кабмина.

"Было отмечено, что в 2024 году товарооборот между двумя странами вырос более чем на 10%. Подчеркнуто, что эта положительная динамика продолжается и в этом году, за 8 месяцев товарооборот вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 13,5% - до $3,35 млрд", - говорится в сообщении. Также было указано на то, что в январе - августе экспорт сельхозпродукции из Азербайджана в Россию увеличился на 15%, из общего объема 23% приходится на долю фруктов и овощей.

"Стороны выразили удовлетворение ходом реализации совместных проектов в области инвестирования, промышленности, в транспортно-транзитной, энергетической, таможенной и других сферах", - отмечается в сообщении. В контексте укрепления сотрудничества в области транспорта особое внимание было уделено развитию Международного транспортного коридора Север - Юг, "подчеркнута важность синхронного проведения работ по расширению инфраструктуры вдоль коридора и обеспечения устойчивого увеличения грузопотоков".

"Состоялся обмен мнениями об эффективном использовании имеющегося потенциала сотрудничества, возможностях дальнейшего расширения взаимодействия и реализации новых совместных инициатив", - говорится в сообщении.

Оверчук находится в Баку для участия в трехсторонней встрече между Азербайджаном, Ираном и Россией, посвященной вопросам сотрудничества в области транспорта, энергетики и таможни.