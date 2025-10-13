Bloomberg: OpenAI и Broadcom заключили соглашение по ИИ-чипам

OpenAI сообщила, что сделка не предусматривает инвестиции, что отличает ее от соглашений с американскими Nvidia и AMD

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Американские компании OpenAI и Broadcom Inc. объявили о заключении крупного партнерства для разработки специализированных чипов и сетевого оборудования. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на совместное заявление.

OpenAI разработает аппаратное обеспечение совместно с Broadcom, чтобы увеличить мощность центров обработки данных для систем искусственного интеллекта на 10 гВт. Компании начнут устанавливать серверные стойки во второй половине 2026 года. Отмечается, что внедрение оборудования должно быть завершено к концу 2029 года.

OpenAI сообщила, что сделка не предусматривает инвестиции, что отличает ее от соглашений с американскими Nvidia и AMD. Представитель OpenAI отказался комментировать, как компания будет финансировать закупку чипов, но основная идея заключается в том, что более высокая вычислительная мощность позволит продавать больше услуг.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что его компания сотрудничает с Broadcom уже 1,5 года.