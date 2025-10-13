Хуснуллин призвал привлечь маркетплейсы РФ к торговле с Туркменией

По словам российского вице-премьера, это даст большой толчок для увеличения товарооборота

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

АШХАБАД, 13 октября. /ТАСС/. Привлечение российских маркетплейсов к торговле с Туркменией позволит увеличить взаимный товарооборот. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Мы видим большую возможность увеличения товарооборота. <...> В России сегодня много продуктов, которые востребованы, которые производятся в Туркменистане. В то же время видим возможность увеличения экспорта со стороны РФ, видим возможности привлечения российских маркетплейсов. Считаем, что это даст нам большой толчок для развития", - сказал он, выступая на 13-м заседании межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Хуснуллин также рассказал журналистам, что Россия заинтересована в увеличении поставок сельхозпродукции из Туркмении. "Большой интерес у коллег представляет наш рынок поставки сельхозпродукции, они являются крупнейшими поставщиками томатов в Российскую Федерацию. Мы заинтересованы в этом, потому что это прямо влияет на снижение стоимости и повышение качества продукции, и мы договорились как можно ускорить и увеличить объемы поставок сельхозпродукции", - рассказал зампред правительства, добавив, что поставки туркменских томатов в РФ увеличиваются из года в год.

Он также отметил, что Туркмения "является историческим интересом с точки зрения поставки продукции машиностроения, трубной продукции для объектов нефтехимии". "Большую работу видим и перспективы сотрудничества в нефтегазовой отрасли, поставках продукции для нефтегазовой отрасли. У нас компания "КЭР-Холдинг" достаточно успешно работает, компания "Пакер" в области проектирования и производства оборудования. Сегодня мы договорились еще раз рассмотреть вопрос увеличения объемов этих работ", - пояснил Хуснуллин.

13-е заседание межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству прошло в понедельник в Ашхабаде. Хуснуллин является ее сопредседателем, с туркменской стороны комиссию возглавляет заместитель председателя Кабинета Министров Туркмении Нокергулы Атагулыев.