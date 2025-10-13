В Подмосковье за три года закупили свыше 1,2 тыс. единиц коммунальной техники

Автопарк подмосковных служб обновился на 40%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. единиц коммунальной спецтехник, среди которой тракторы, самосвалы и погрузчики, закупили в Московской области за три года. Благодаря этому автопарк коммунальных служб обновился на 40%, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Мы регулярно закупаем коммунальную технику. Только за последние три года - более 1,2 тыс. единиц. Теперь очень важно, чтобы эта техника работала, а не стояла, чтобы мы видели, какие участки приоритизированы в случае снегопада и так далее. В том числе для этого, как и в других сферах ЖКХ, мы внедряем цифровые решения и единый стандарт работы", - привели в тексте слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В пресс-службе уточнили, что за три года в регионе закупили 1 264 единицы коммунальной техники, благодаря чему автопарк подмосковных служб обновился на 40%. Сейчас в области насчитывается 3,2 тыс. тракторов, погрузчиков, самосвалов, комбинированных дорожных машин и других видов специализированного транспорта. В следующем году дооснащение продолжится в рамках программы льготного лизинга от ДОМ.РФ.

Отмечается, что за чистотой в Подмосковье следят порядка 8 тыс. дворников, а также около 2 тыс. дорожных рабочих муниципальных бюджетных учреждений.