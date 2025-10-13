На Кубани к 2030 году увеличат производство питьевого молока до 2 млн тонн

За последние пять лет количество перерабатывающих предприятий в регионе увеличилось с 50 до 82

КРАСНОДАР, 13 октября. /ТАСС/. Производство питьевого молока в Краснодарском крае увеличат до 2 млн тонн к 2030 г., рост показателя обеспечат за счет увеличения дойного стада и мер господдержки отрасли. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

"Предмет особой гордости края - наше лидерство среди регионов страны по производству питьевого молока. В прошлом году кубанские буренки дали более 1,7 млн тонн сырья. Наша цель - увеличить этот объем и к 2030 г. превысить отметку в 2 млн тонн", - сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что развитие переработки невозможно без сильного молочного животноводства.

"В прошлом году на поддержку отрасли мы направили более 1,7 млрд рублей. Со следующего года вводим новую меру господдержки - средства на содержание молочного поголовья", - добавили в Минсельхозе.

Краснодарский край сохраняет лидерство среди регионов России по производству питьевого молока. Рост объемов производства молочной продукции стал возможно благодаря работе с учеными, увеличению дойного стада и повышению его продуктивности.