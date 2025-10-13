На Кубани объем переработки молока вырос на 20% за пять лет

Также производство молочной продукции по отдельным категориям увеличилось с трех до тридцати

КРАСНОДАР, 13 октября. /ТАСС/. Объем переработки молока в Краснодарском крае вырос на 20% за последние пять лет, производство молочной продукции по отдельным категориям увеличилось с трех до тридцати. Об этом сообщает региональное министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"За последние пять лет объем переработки молока в крае вырос на 20%. А производство молочной продукции по отдельным категориям увеличилось с трех до тридцати", - сказано в сообщении.

Как уточнили ТАСС в региональном Минсельхозе, за 8 месяцев текущего года показатель составил 656,4 тыс. тонн.

"Краснодарский край - один из ведущих регионов России по производству молока и молочной продукции. Также эти категории товаров пользуются спросом на внешних рынках. В секторе молочного животноводства на крупных предприятиях и КФХ трудятся свыше 40 тыс. человек, а в молочной промышленности - около 7,5 тыс.", - прокомментировали ТАСС в министерстве.