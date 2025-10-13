Эксперт Орлова: "Нобелевка" отражает смещение фокуса с человека на технологии

Исследования нобелевских лауреатов - это не только научное осмысление уже сложившихся трендов в бизнесе и экономике, того, что сейчас происходит, а в том числе и прогнозирование того, как это будет развиваться дальше, отметила Ольга Орлова

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Присуждение Нобелевской премии за 2025 год Джоэлю Мокиру, Филиппу Агьону и Питеру Хауиту "за объяснение инновационного экономического роста" отражает переход от человекоцентричности экономики к экономике инноваций. Их исследования задают тон для бизнеса и государства в пользу поддержки науки и технологий как необходимого слагаемого победы в конкурентной борьбе, такое мнение высказала ТАСС профессор, завкафедрой банков, финансовых рынков и страхования Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) Ольга Орлова.

Сообщалось, что половина премии присуждена Мокиру "за выявление предпосылок устойчивого роста посредством технологического прогресса", другая половина - совместно Агьону и Хауиту "за теорию устойчивого роста посредством творческого разрушения".

"[Исследования нобелевских лауреатов] - это не только научное осмысление уже сложившихся трендов в бизнесе и экономике, того, что сейчас происходит, а в том числе и некое видение, прогнозирование того, как это будет развиваться дальше. До этого, например, премии в течение нескольких лет присуждались в области поведенческой экономики: это было важно для анализа для клиентского опыта, маркетинговых разработок и исследований и всего того, что нас подталкивает покупать в интернете. Сейчас же мы видим, что произошло изменение: от человека наука двинулась в сторону инноваций, от клиентоцентричности, человекоцентричности - к экономике инноваций", - сказала Орлова.

По мнению профессора, одним из существенных толчков к активному развитию технологий за последние годы стала пандемия коронавируса. "Это и возможности защищенного удаленного доступа, и видеосервисы, и мета-вселенные", - привела примеры она. Геополитика также подкрепляет этот тренд: "многополярность сегодня - не только в политике, она и в экономике и технологиях тоже", добавила эксперт.

О чем исследования лауреатов

Устойчивый рост посредством технологического прогресса означает невозможность достижения развития без использования всех доступных современных технологий, к примеру, искусственный интеллект, роботизацию. "Это важное исследование, потому что оно показывает, задает тон и бизнесу, и государству: если сейчас мы не будем поддерживать науку, поддерживать инновации, ученых, то завтра мы проиграем в конкурентной борьбе, - пояснила эксперт. - И это важно увязывать с Концепцией технологического лидерства в нашей стране. Мы сейчас двигаемся в абсолютно правильном направлении: стратегия, которую мы для себя выбрали, - она как раз про это".

Теория устойчивого роста посредством творческого разрушения - "это то, чем занимается весь крупный бизнес сегодня, особенно технологический", в частности, крупнейшие банки, которые претендуют на звание финтех-компаний, отметила Орлова. "Есть стратегия в бизнесе - "разрушительные инновации", disruptive innovation, когда компания разрабатывает продукт, который по сути "убивает" все предыдущие. Например, цифровые фотоаппараты "убили" пленочные, а смартфоны "убили" кнопочные телефоны. И сейчас бизнес, выпуская какой-то продукт на рынок, особенно если это новый технологичный продукт, он сразу же смотрит на конкурентов: есть ли сейчас на рынке наработки, которые могут разрушить его продукт", - указала она.

В российских вузах эта проблематика также является частым объектом исследования. "Мы видим по количеству тем, которые сейчас выносятся на защиту кандидатских и докторских диссертаций, что они как раз лежат в области экономики инноваций", - добавила Орлова.