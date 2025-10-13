Хуснуллин видит перспективы сотрудничества РФ и Туркмении в сфере строительства

Заместитель председателя правительства напомнил, что в России сейчас реализуется нацпроект "Инфраструктура для жизни", где реорганизуются существующие территории, проходит комплексное развитие территорий

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Валерий Шарифулин/ POOL/ ТАСС

АШХАБАД, 13 октября. /ТАСС/. Туркмения и Россия имеют большие перспективы сотрудничества в области строительства. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Большую перспективу [сотрудничества] вижу в отрасли развития строительства. То, что я посмотрел - качество строительства, объемы строительства города Аркадаг, Ашхабада вызывают искреннее уважение. Я считаю, что Туркменистан в этой отрасли очень серьезно продвинулся, как и в других отраслях. <...> Предлагаю также поработать и по поставке строительных материалов, и по привлечению строительных ресурсов, по максимальной интеграции образовательных процессов", - сказал он в ходе выступления на 13-м заседании межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Он напомнил, что в России сейчас реализуется нацпроект "Инфраструктура для жизни", где реорганизуются существующие территории, проходит комплексное развитие территорий. С этой точки зрения Хуснуллин отметил, что город Аркадаг для РФ интересен. "Мы посмотрели с точки зрения мастер-планирования, с точки зрения применения технологий "умного города", сегодня элементы "умного города" в Аркадаге применены. Посмотрели нормативы для строительного проектирования, обеспеченность детскими садами, школами, сбалансированность территорией", - объяснил Хуснуллин.

Зампред отметил также, что "немного городов в мире, где 45% территорий является озелененной". "При чем надо понимать, что это озеленение искусственное созданное, то есть в этом месте раньше не было таких зеленых насаждений. <...> Это очень интересный опыт", - заключил он.

Строительство города Аркадаг началось в 2019 году по инициативе занимавшего на тот момент пост президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, в июне прошлого года была введена первая очередь. В настоящее время идет строительство второй очереди города, где будет расположен промышленный и медицинский кластер. В Аркадаге реализована система управления "Умный город", он стал первым в стране объектом подобного рода.

13-е заседание межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству прошло в понедельник в Ашхабаде. Хуснуллин является ее сопредседателем, с туркменской стороны комиссию возглавляет заместитель председателя Кабинета Министров Туркмении Нокергулы Атагулыев.