Вице-премьеры РФ и Азербайджана обсудили экономическое сотрудничество

Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев рассмотрели реализацию совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и здравоохранении

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Вице-премьеры России и Азербайджана Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщается на сайте правительства России.

"В Баку состоялась встреча заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым", - говорится в сообщении.

"На переговорах Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев рассмотрели актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, входящие в повестку работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, включая реализацию совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и здравоохранении", - указали на сайте правительства РФ.