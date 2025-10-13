Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении поправки об увеличении МРОТ на 20,7%

Он может достигнуть 27 093 рублей в месяц

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении внесенные правительством РФ в рамках "бюджетного пакета" законопроекты о внесении изменений в законы о МРОТ, об обязательном медицинском страховании в РФ, а также проекты законов о страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2026-2028 годы и об уточнении параметров пенсионного обеспечения военнослужащих и приравненных к ним лиц.

По всем четырем законопроектам комитет по бюджету и налогам выступает соисполнителем.

Поправками в закон "О минимальном размере оплаты труда" в 2026 году предполагается увеличение МРОТ на 20,7% - до 27 093 рублей в месяц. "На финансовое обеспечение дополнительного повышения МРОТ с 1 января следующего года в федеральном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 71,9 млрд рублей на 2026 год. Это решение будет способствовать повышению заработной платы около 4,6 млн работников", - отметил председатель комитета Андрей Макаров.

Также комитет рекомендовал принять в первом чтении законопроект о внесении изменений в федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", которым продлеваются на 2028 год расходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и бюджетов территориальных ФОМС для софинансирования расходов медицинских организаций на ликвидацию кадрового дефицита, а также на выплаты стимулирующего характера за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.

Для новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей) с 2026 года осуществляется переход на систему финансирования медицинской помощи в рамках ОМС. Законопроектом предусмотрено с 2026 года направление средств на указанные цели не из нормированного страхового запаса Фонда как ранее, а посредством предоставления субвенций из бюджета Фонда, направляемых в бюджеты территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при осуществлении переданных в сфере ОМС полномочий в объеме: Донецкая Народная Республика - 30,970 млрд рублей; Луганская Народная Республика - 21,215 млрд рублей; Запорожская область - 9,184 млрд рублей; Херсонская область - 4,731 млрд рублей.

Эти объемы будут увеличены при распределении резерва субвенции во втором чтении бюджета ФОМС.

Для трудовых мигрантов законопроектом предлагается повысить порог страхового стажа до не менее пяти лет для приобретения прав в сфере ОМС.