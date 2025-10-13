В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света

Графики отключений при этом не действуют

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Экстренные отключения электричества введены в Днепропетровской области Украины по указанию национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"По приказу НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют", - сообщило на своем сайте местное отделение компании "ДТЭК".

В понедельник графики отключения света внепланово введены в нескольких регионах на востоке и в центральной части Украины. Массовые многочасовые отключения света начались в ряде областей Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах в столице, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях и на контролируемых украинскими властями территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. В выходные отключения действовали только в Одесской и Черниговской областях.