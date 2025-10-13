WSA прогнозирует рост мирового спроса на сталь на 1,3% в 2026 году

Всемирная ассоциация производителей стали считает, что в 2025 году этот показатель составит 1,75 млрд тонн

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association, WSA) ожидает увеличения мирового спроса на сталь в 2026 году на 1,3%, до 1,772 млрд тонн, а в 2025 году спрос составит 1,75 млрд тонн, что близко к уровню 2024 года. Об этом говорится в прогнозе ассоциации.

В WSA отмечают, что прогнозируемый рост в 2026 году обусловлен сочетанием мощных региональных тенденций. "Мы ожидаем замедления снижения спроса на сталь со стороны Китая в сочетании с сильным ростом в развивающихся странах - таких, как Индия, Вьетнам, Египет и Саудовская Аравия. Мы также ожидаем долгожданного возвращения роста спроса на сталь в Европе", - сообщает WSA.

Страновой прогноз

В прогнозе отмечается, что спрос на сталь в Китае продолжит снижаться в 2025 году, упав примерно на 2%. По прогнозам WSA, к 2026 году снижение темпов падения рынка жилья в Китае замедлится до 1,0%, поскольку рынок достигнет дна.

По оценкам WSA, Индия будет продолжать расти с увеличением спроса на сталь примерно на 9% в 2025 и 2026 годах, что связано с продолжающимся ростом во всех секторах, использующих сталь.

По данным WSA, спрос на сталь в Африке за последние три года рос в среднем на 5,5% ежегодно, чему способствовала активная экономическая деятельность, особенно в северных и восточных регионах континента.

По прогнозам WSA, в 2025 году в Центральной и Южной Америке ожидается значительный рост спроса на сталь (5,5%). Этому способствует восстановление аргентинского рынка после падения в 2024 году и устойчивый рост в Бразилии, поддерживаемый государственными программами в сфере социального жилья.

В WSA также отмечают, что в 2025 году спрос в регионе ЕС +Великобритания вырастет на 1,3%, а в 2026 году - на 3,2%.

Спрос в США, по оценкам ассоциации в 2025 году вырастет на 1,8% благодаря подготовке к повышению тарифов и продолжающемуся развитию инфраструктуры. В 2026 году рост продолжится и составит 1,8%, чему поспособствуют восстановление жилищного строительства и частных инвестиций, улучшение условий финансирования и снижение экономической неопределенности.

Всемирная ассоциация производителей стали - одна из крупнейших промышленных ассоциаций в мире. Компании, входящие в нее, обеспечивают около 85% мирового производства стали.