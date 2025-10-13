Минфин: мораторий на обнуление топливного демпфера стабилизирует цены на бензин

Он будет действовать с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Решение о введении моратория на обнуление топливного демпфера с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года позволит стабилизировать цены на внутреннем топливном рынке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина РФ.

"Решение направлено на стабилизацию цен на внутреннем топливном рынке", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу не будет учитываться с 1 октября до 1 мая 2026 г.

О ситуации с порогом отклонения демпфера

Сейчас индикативная биржевая цена для бензина АИ-92 в этом году составляет 60 450 рублей за тонну. Если среднемесячная цена на бирже превышает индикативную на 10%, то демпферные выплаты государством не осуществляются.

Для дизельного топлива индикативная цена установлена на уровне 57 200 рублей за тонну, порог отклонения цен для получения выплаты допускается на 20%.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает изменения точки отсечения демпфера для бензина и дизеля (то есть допустимого уровня цены топлива на бирже, после превышения которого нефтяники лишаются выплаты демпфера из бюджета) на 10 п.п. с сентября, то есть до 20% по бензину и 30% по дизелю.

Ранее глава "Газпром нефти" Александр Дюков предложил предоставить правительству право приостанавливать обнуление демпфера при форс-мажорных обстоятельствах. По его словам, демпфер сейчас требует донастройки в части повышения порогов отсечения выплат, также в ряде случаев у правительства должно быть право принимать решение о приостановке обнуления демпфера, даже если его текущие параметры не выполняются.

Также соответствующий указ президента с октября 2025 года по май 2026 года отменяет выплату акциза на дизтопливо, полученное в результате смешивания с авиакеросином не нефтеперерабатывающими заводами.