"Мордовэкспоцентр" вернули в собственность Мордовии

Разрабатывается мастер-план развития территории, сообщил глава республики Артем Здунов

Редакция сайта ТАСС

САРАНСК, 13 октября. /ТАСС/. Выставочный комплекс "Мордовэкспоцентр" вернули в собственность Республики Мордовия. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов в своем Telegram-канале.

"Мордовэкспоцентр" возвращен в собственность республики - пространство и здания снова принадлежат Мордовии", - сообщил Здунов.

По его словам, сейчас разрабатывается мастер-план развития территории: благоустройство, освещение, зимой - каток. Как отметил Здунов, место должно стать точкой притяжения граждан - для прогулок, творчества, отдыха и встреч.

В сентябре 2025 года суд приговорил бывшего вице-премьера Мордовии Алексея Меркушкина к семи годам колонии строгого режима за дачу взятки, мошенничество и организацию злоупотребления должностными полномочиями. По информации следствия, в частности, Меркушкин в составе организованной группы участвовал в продаже по завышенной цене имущества "Мордовэкспоцентра".