Москвичи выкупили около 100 участков для ИЖС без торгов с начала 2025 года

Общая площадь приобретенных участков составила 9,37 га

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Жители Москвы, арендующие у города участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), за девять месяцев 2025 года выкупили без торгов почти 9,4 га земли за 40% от кадастровой стоимости. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Москвичи имеют право выкупить арендуемую у города землю, на которой расположены их частные жилые дома, по цене в 2,5 раза ниже кадастровой стоимости. Видом разрешенного использования должно быть индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства или садоводство. Сделки заключаются без проведения торгов. За девять месяцев 2025 года горожане уже приобрели таким образом 97 участков общей площадью 9,37 га. Благодаря льготе они сэкономили почти 400 млн рублей", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба градостроительного комплекса правительства Москвы.

Отмечается, что возможность выкупить участки, предназначенные для ИЖС, за 40% от кадастровой стоимости появилась у горожан в 2020 году, когда внесли изменения в закон о землепользовании в столице. Льгота доступна для физических лиц, которые являются собственниками объектов недвижимости.

"С начала 2025 года больше всего участков было выкуплено в Троицком и Новомосковском административных округах - 37, их общая площадь составила почти 3,7 га. Такой интерес к ИЖС в ТиНАО обусловлен активным развитием инфраструктуры: открываются новые станции метро, дороги, социальные объекты и многое другое. Благодаря этому можно жить в своем доме за городом, при этом иметь поблизости школы, детские сады, медицинские учреждения и быстро добираться на работу. Еще 29 приобретенных объектов находятся на юго-западе столицы, на востоке - 11. Остальные расположены на северо-западе, северо-востоке, юго-востоке, западе и севере Москвы", - добавила руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Как уточнили в комплексе, для заключения договора купли-продажи необходимо обратиться за получением госуслуги "Предоставление земельного участка в собственность собственникам зданий, строений, сооружений". Она оказывается Департаментом городского имущества бесплатно и в онлайн-формате. Рассчитать сумму выкупа можно заранее, ознакомившись с кадастровой стоимостью участка на сайте Росреестра.