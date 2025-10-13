Росконгресс применит ИИ для персонализации взаимодействия с гостями форумов

Нейросеть "Инфорум" уже успешно прошла апробацию на таких крупнейших мероприятиях, как ПМЭФ и Восточный экономический форум

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Росконгресс планирует использовать искусственный интеллект, чтобы обеспечить более персонализированное взаимодействие с участниками его конгрессных мероприятий. Об этом сообщил директор Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заместитель директора фонда Алексей Вальков.

Он рассказал, что разработанная Росконгрессом нейросеть, которая называется "Инфорум", уже успешно прошла апробацию на таких крупнейших мероприятиях, как ПМЭФ и Восточный экономический форум. "Уже работаем над тем, чтобы <… > на базе нашей разработанной нейросети "Инфорум" вывести в персонализированное взаимодействие с участниками - чтобы выдавать из всей той массы информации, которую генерирует каждое конгрессное мероприятие, тот контент, который непосредственно находится в сфере интересов каждого участника", - рассказал Вальков на деловой сессии "Искусственный интеллект - будущее сегодня: трансформация конгрессно-выставочной отрасли".

По его словам, это может стать "прорывной технологией, которая позволит снять нагрузку непосредственно по поиску этой информации и выдавать выборку из всей массы контента, который ежеминутно генерируется на площадке форума". Среди тех процессов, которые уже были автоматизированы при помощи внедрения ИИ, директор ПМЭФ назвал работу кол-центра фонда. "Здесь высокие показатели были достигнуты. В два раза снизилась нагрузка на операторов по сравнению с предыдущим годом, когда эта модель не использовалась", - пояснил он.

Вальков отметил, что более глубокое интегрированное использование ИИ в тех задачах, которые решает конгрессно-выставочная отрасль, будет "следующим этапом цифровой трансформации, которая призвана повысить эффективность [конгрессов и форумов] как для организаторов, так и для участников".

Организатором деловой сессии выступило Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга при поддержке комиссии "Конгрессно-выставочный альянс СПб" Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты. Мероприятие состоялось на площадке петербургского пресс-центра ТАСС.