Камчатский край получит дополнительные 500 млн рублей на реализацию мастер-плана

Деньги направят на строительство детского сада в микрорайоне Северный, продолжение реконструкции и оснащение объектов культурного наследия

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 октября. /ТАСС/. Более 500 млн рублей получит дополнительно Камчатка на реализацию в 2026 году мероприятий мастер-плана Петропавловска-Камчатского. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Солодов.

"Полученные средства будут направлены на следующие мероприятия: строительство детского сада в микрорайоне Северный; продолжение реконструкции и оснащение объектов культурного наследия дома 11 и 13 по улице Красинцев. В последующем в этих домах разместится арт-кластер - место для творческих людей региона; строительство системы ливневой канализации на озере Култучное", - написал губернатор Камчатки.

Глава региона поставил задачу ответственным органам власти и администрации Петропавловска-Камчатского подойти рачительно к использованию субсидии, заранее продумать график работ и заблаговременно провести конкурсные мероприятия по выбору подрядчиков. "Средства должны быть использованы по назначению. Это персональная ответственность профильных министров", - написал губернатор Камчатки.

Мастер-план - это проект по благоустройству столицы Камчатки. В основу благоустройства и реконструкции города будут положены принципы отражения природного ландшафта в градостроительстве, развитие жилой застройки и основных сервисов. В других районах также будут реализованы проекты комплексной застройки: в микрорайонах Северный, Заречный, на улице Пограничной, на Комсомольской площади, а также на месте действующей краевой больницы после ее перебазирования на новое место. Большую роль в развитии краевой столицы играет также строительство объездной дороги ТЭЦ 1 - ТЭЦ 2.