"Известия": Минфин хочет распространить налоговый вычет за спорт на родителей

Такая мера расширит круг получателей, сделает фитнес доступнее и простимулирует спрос, отмечается в проекте бюджета министерства

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Минфин РФ предложил распространить практику получения налогового вычета за спортивные услуги не только за себя и несовершеннолетних детей, но и за родителей и супругов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект бюджета Минфина на 2026-2027 год.

По данным издания, сегодня налоговый вычет распространяется на абонементы посетителей фитнес-клубов и их детей. Минфин включил в проект бюджета предложение распространить возврат на их родителей и супругов. Так можно будет компенсировать НДФЛ от абонемента для жены или мужа, а так же для родителей.

Отмечается, что такая мера расширит круг получателей, сделает фитнес доступнее и простимулирует спрос. Кроме того, дополнительные расходы бюджета частично окупятся за счет роста налогов от спортклубов.

Как сообщили газете в министерстве, для этой меры планируется использовать механизм, аналогичный уже действующим социальным вычетам, который будет работать по тому же принципу, что и компенсации за лечение или обучение. Изменения могут вступить в силу в течение следующих трех лет, уточнили в ведомстве.