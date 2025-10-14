ЛДПР предлагает отменить НДФЛ на доход по вкладам многодетных и участников СВО

Такая мера позволит сэкономить накопленные средства и станет дополнительным знаком внимания со стороны государства, заявил депутат Сергей Леонов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, предусматривающий освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) процентов по банковским вкладам многодетных, пенсионеров, участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Документ, который будет внесен в Госдуму 14 октября, есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие освобождение от НДФЛ доходов в виде процентов по банковским вкладам, полученным в 2025-2027 годах. Льгота будет распространяться на граждан, имеющих трех и более детей, пенсионеров, участников спецоперации и лиц, выполняющих задачи в прилегающих к зоне проведения СВО районах, а также на членов их семей.

Как отметил в беседе с ТАСС один из авторов инициативы, депутат от ЛДПР Сергей Леонов, многие многодетные семьи, планируя покупку жилья, временно размещают средства на банковских счетах, чтобы "подкопить еще немного средств". "При действующих нормах им придется платить НДФЛ со всех накопленных процентов, а это немаленькая сумма, которые люди могли потратить на ремонт или покупку более просторного, а значит и более дорогого варианта жилья", - сказал он.

По его словам, аналогичная ситуация складывается у участников СВО. "Они получают от государства достаточно весомое денежное довольствие. Многие бойцы отсылают эти деньги своим родителям, женам и детям, но есть и те, кто открывают вклады, чтобы накопить средства для крупных покупок, будь то автомобиль или новая жилплощадь. Будет категорически неправильно, если военнослужащим придется платить НДФЛ с накопленных сумм", - подчеркнул Леонов.

"Поэтому ЛДПР считает справедливым освободить данные категории граждан, а также пенсионеров, от уплаты такого налога. Мы убеждены, что данная мера не только позволит сэкономить накопленные средства, но и станет дополнительным знаком внимания и выражением заботы со стороны государства", - добавил парламентарий.