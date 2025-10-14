Опрос показал, что предприниматели стали чаще выходить на глобальные рынки

Выйти за пределы отечественного рынка удается 4% компаний, говорится в исследовании индекса RSBI, который совместно публикуют "ПСБ аналитика", аналитический центр НАФИ и Magram Market Research

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российские предприниматели стали чаще выходить на глобальные рынки и конкурировать с другими компаниями на международном уровне, говорится в исследовании индекса RSBI, который совместно публикуют "ПСБ аналитика", аналитический центр НАФИ и Magram Market Research (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Исходя из августовского опроса, прослеживается тенденция выхода предпринимателей на глобальные рынки. 28% компаний (+6 п. п. за 2 года) конкурируют с другими рыночными игроками в масштабах страны, а 4% (+1 п. п. за 2 года) - на международном рынке. Вместе с тем снизились доли МСП, которые реализуют свои товары и услуги в рамках одного или нескольких регионов", - отмечается в исследовании.

Масштабирование деятельности МСП происходит за счет цифровизации продаж, различных мер государственной поддержки и большей вовлеченности компаний во внешнеэкономическую деятельность.

В августе 40% представителей МСП сообщили, что за последние три месяца предпринимали целенаправленные меры по оптимизации затрат (+4 п. п. по сравнению с 2022 годом). Чаще всего затраты оптимизировали компании среднего бизнеса (57%) и предприятия сектора торговли (44%).

существенная часть предпринимателей старается оптимизировать свой бизнес за счет повышения эффективности, внедряя ресурсосберегающие технологии (43%) и наращивая продажи более рентабельной продукции (42%).