Стоимость серебра обновила исторический максимум
Редакция сайта ТАСС
00:49
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $51 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.
По данным на 02:00 мск, цена на драгметалл росла на 4,77% и составляла $51,05 за тройскую унцию. К 03:42 мск стоимость серебра ускорила рост и находилась на уровне $51,44 за унцию (+4,64%).
В то же время фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex находился на уровне $4 146 (+1,87%).