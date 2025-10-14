Стоимость серебра обновила исторический максимум

Цена металла составила $51,05 за тройскую унцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $51 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 02:00 мск, цена на драгметалл росла на 4,77% и составляла $51,05 за тройскую унцию. К 03:42 мск стоимость серебра ускорила рост и находилась на уровне $51,44 за унцию (+4,64%).

В то же время фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex находился на уровне $4 146 (+1,87%).