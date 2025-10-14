Треть опрошенных россиян испытывают полное доверие к работодателю

ПО данным аналитического центра "Альфастрахование" 54% респондентов заявили, что хотя бы раз сталкивались с недобросовестными действиями со стороны работодателя

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Полное доверие к работодателю испытывают треть россиян (32%), при этом 68% отмечают, что причинами недоверия становятся, например, задержки в выплате заработной платы, отсутствие прозрачных правил начисления премий. Об этом свидетельствуют данные опроса "HR Lab. - лаборатория HR инноваций" и платформы "Академия здоровья" для аналитического центра "Альфастрахование" (есть в распоряжении ТАСС).

"Наиболее часто среди причин, которые вызвали недоверие к работодателю, упоминались: задержка или неполная выплата заработной платы - 41%; отсутствие прозрачных правил начисления премий и бонусов - 36%; страх внезапного увольнения без объяснения причин - 29%; игнорирование мнения сотрудников при принятии решений - 27%; рост нагрузки при сохранении прежней зарплаты - 24%; нарушение условий трудового договора - 21%; формальный подход к охране труда и безопасности - 17%; давление и неэтичное поведение руководства - 15%", - говорится в материалах.

Эксперты выяснили, что больше всего опрошенные боятся лишиться основного дохода (46%). При этом у 33% респондентов опасения вызывают ухудшения условий труда такие, как сокращение соцпакета и отмена льгот. Среди опасений опрошенные также выделили: давление со стороны руководства и угрозы увольнения - 28%, закрытие компании - 25%, отсутствие карьерных перспектив - 22%, а также "серые" схемы оплаты - 18%.

Кроме того, 54% респондентов заявили, что хотя бы раз сталкивались с недобросовестными действиями со стороны работодателя. "Чаще всего это были задержки в зарплате и изменения условий договора при выходе на работу - 28% и 15% случаев", - отмечается в материалах.

Также исследование показало, что уровень доверия к работодателю заметно различается в зависимости от возраста. Эксперты выяснили, что среди респондентов до 30 лет доверяют работодателям только 25%, а среди работников старше 45 лет уровень доверия выше - 39%.

В опросе приняли участие 1 332 человека.