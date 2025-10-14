Superjob: в РФ отмечается стабилизация рынка труда по числу вакансий и резюме

Промышленность находится на первом месте по объему спроса на персонал в 2025 году, об этом свидетельствуют данные сервиса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Число вакансий от работодателей за последний год сократилось на 16%, при этом количество резюме от соискателей выросло на 18%. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Рынок труда в 2025 году стабилизировался: вакансий на 16% меньше, чем в год назад, а резюме - на 18% больше. Но показатель безработицы держится на рекордно низком уровне (2,1% по данным на август 2025 года), рынок труда по-прежнему на стороне соискателя", - говорится в итогах исследования.

Промышленность находится на первом месте по объему спроса на персонал в 2025 году. Наибольшее число вакансий, как и в прошлом году, - для квалифицированных рабочих.

Так, в сфере промышленности число вакансий за год сократилось на 14%, а число резюме выросло на 15%. Изменения также заметны в сфере строительства (вакансий - 15%, резюме +18%), ретейла (вакансий -13%, резюме +7%), транспорта (вакансий -17%, резюме +22%), медицины (число вакансий не изменилось, число резюме +6%), IT (вакансий -10%, резюме +12%), и туризма ( вакансий -4%, резюме +20%).