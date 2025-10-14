Больше трети опрошенных россиян выбирают страны СНГ для первого путешествия

Чаще всего предпочитают ездить в Грузию, Армению, Беларусь, говорится в исследовании сервиса "Купибилет"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Свыше 30% опрошенных россиян для первой самостоятельной поездки выбирают страны СНГ, включая Белоруссию, Грузию и Армению, сказано в исследовании сервиса "Купибилет" (текст есть у ТАСС).

"На первом месте оказались страны СНГ (Грузия, Армения, Беларусь и др.) - их выбрали 33% опрошенных для первой самостоятельной поездки", - сказано в сообщении.

На втором месте по популярности для первой самостоятельной поездки оказалась Турция - ее выбрал каждый четвертый россиянин (24%). Третье место занимают арабские страны (Египет, ОАЭ и другие), куда отправились 14% респондентов. Реже всего для первой поездки опрошенные выбирают Европу (Италия, Испания, Франция) - 9%, а также США, Канаду и Мексику - 7%, отмечают аналитики.

По данным исследования, главными факторами выбора направления для первой поездки стали недорогие билеты (22%), простая виза или безвизовый въезд (18%), рекомендации друзей и родственников (14%) и близость к России (11%).

Опрос проводился среди более чем 1 200 респондентов из российских городов-миллионников.