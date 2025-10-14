Superjob: в Москве за год зарплаты квалифицированных рабочих производств выросли на 12,6%

Согласно результатам исследования, сборщики мебели, электрогазосварщики, столяры, токари и электромонтажники зарабатывают более 250 тыс. рублей в месяц

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Медианные зарплаты квалифицированных рабочих производств в Москве за год выросли на 12,6%, это вдвое выше официального показателя инфляции. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Медианные зарплаты квалифицированных рабочих производств за год выросли в столице на 12,6%, что вдвое выше официального показателя инфляции (6,33% в Москве по данным на август 2025)", - говорится в итогах исследования.

Отмечается, что с 2016 по 2025 год зарплаты рабочих профессий в Москве продемонстрировали существенную динамику. Так, за девять лет медианный заработок вырос более чем в 2,5 раза у швей (+175%), сборщиков мебели (+160%) и радиоэлектронной аппаратуры и приборов (РЭАиП) (+155,6%).

Наибольший прирост за год зафиксирован у монтажников РЭАиП (+27,8%, динамика в основном за счет производств БПЛА), сборщиков мебели (+18,2%) и кондитеров (+17,6%). Что касается "зарплатного потолка", то в 2025 году более 250 тыс. рублей в месяц зарабатывают сборщики мебели, электрогазосварщики, столяры, токари и электромонтажники. Средние зарплаты выше у представителей тех же рабочих специальностей. Так, по 130 тыс. рублей в месяц получают сборщики мебели и электрогазосварщики, по 120 тыс. - столяры, токари и электромонтажники.

Лидерами по приросту заработка среди рабочих Санкт-Петербурга стали швеи и операторы фасовочного оборудования, чья зарплата за девять лет выросла на 185,7 и 180% соответственно. На третьем месте монтажники РЭАиП (+175% с 2016 года). Прирост за год выше у монтажников РЭАиП (+29,4%) и сборщиков мебели (+20%). На третьем месте кондитеры (+18,8%).

Максимальные предлагаемые зарплаты в Санкт-Петербурге выше у таких специалистов, как сборщики мебели (до 280 тыс. рублей в месяц), электрогазосварщики, столяры, токари и электромонтажники (по 240 тыс.).