ТПП: средняя зарплата трудящихся осужденных выросла на 125% с 2019 года

Размер заработка составил 33 тыс. рублей, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Средняя заработная плата осужденных, привлеченных к труду, выросла на 125% с 2019 года в среднем по стране до 33 тыс. руб., также увеличилась их производительность труда. Об этом сообщила ТАСС вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Елена Дыбова.

"Мы фиксируем реальные результаты: растет средняя заработная плата осужденных - на 125% с 2019 года в среднем по стране, до 33 тыс. руб., повышается производительность их труда - на 84% с 2019 года", - сказала Дыбова. Отмечается, что в 2019 году средняя заработная плата по России для таких заключенных составляла 14,7 тыс. руб.

По ее словам, сейчас выстроено эффективное взаимодействие Федеральной службы исполнения наказаний России с бизнес-сообществом через институт торгово-промышленных палат, что способствует ресоциализации лиц, отбывающих наказание, через их трудовую занятость.

Как отметила Дыбова, региональные палаты помогают максимальному вовлечению бизнеса в этот процесс, что подтверждается заключенными контрактами на общую сумму почти 800 млн руб. и созданием тысяч рабочих мест в исправительных учреждениях.

Существующие проблемы

"За общими позитивными цифрами мы видим и ряд системных проблем, которые сегодня сдерживают более масштабное участие бизнеса. Анализ обратной связи от территориальных ТПП позволяет выделить ключевые болевые точки. Во-первых, бизнес сталкивается с недостаточной квалификацией осужденных и их высокой текучестью: обучив сотрудника, предприятие теряет его после освобождения, и цикл повторяется с новым, неподготовленным работником", - рассказала вице-президент ТПП РФ.

Во-вторых, по словам Дыбовой, имеют место инфраструктурные и логистические ограничения. Так, предпринимателей останавливает неготовность размещать дорогостоящее оборудование в условиях исправительного учреждения, а также жесткий внутренний распорядок, который усложняет логистику и соблюдение производственных графиков.

"Кроме, того существуют законодательные барьеры и сохраняются ограничения на занятие осужденными целого ряда должностей, что сужает поле для их трудоустройства", - добавила Дыбова.

Она также подчеркнула, что ТПП РФ готова аккумулировать и тиражировать лучшие практики регионов. По словам Дыбовой, одновременно необходимо вплотную заняться решением накопленных проблем: развивать программы целевого профессионального обучения в колониях, работать над адаптацией законодательства и созданием специальных экономических условий для бизнеса, готового инвестировать в производство в местах лишения свободы.