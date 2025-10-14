В Забайкалье направят 400 млн рублей на ремонт водовода в Краснокаменске

Работы проведут в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни"

ЧИТА, 14 октября. /ТАСС/. Второй по населению город Забайкальского края Краснокаменск получит 400 млн рублей на реконструкцию водовода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Минфин Забайкалья планирует внести корректировки в бюджет региона на 2025 год и выделить Краснокаменску 400 млн рублей на ремонт водовода. Работы пройдут по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", - говорится в сообщении.

По словам главы Краснокаменского округа Константина Зверева, в Краснокаменске есть проблемы с сетями тепло- и водоснабжения. В 2025 году было подписано концессионное соглашение по ремонту и реконструкции водовода, который снабжает город холодной питьевой водой. Концессионное соглашение подписано до 2041 года.

Моногород Краснокаменск является вторым по величине городом Забайкальского края, в нем живут около 55 тыс. человек. Здесь расположено крупнейшее в России уранодобывающее предприятие - Приаргунское производственное горно-химическое объединение.