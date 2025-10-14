Стоимость серебра на Comex обновила исторический максимум

По данным на 07:10 мск, цена на драгметалл составляла $52,215 за унцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $52 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 06:30 мск, цена на драгметалл росла на 0,78% и составляла $52,055 за тройскую унцию. К 07:10 мск стоимость серебра ускорила рост и находилась на уровне $52,215 за унцию (+1,09%).

В то же время фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex находился на уровне $4 179,1 (+0,39%).

Ранее во вторник фьючерс на серебро на бирже Comex обновил исторический максимум, превысив $51 за тройскую унцию. Стоимость фьючерса на золото также обновила исторический максимум, превысив $4 150 за тройскую унцию.