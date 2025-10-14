Китай принял антисанкционные меры против дочерних компаний Hanwha Ocean в США

С предприятиями запретили заключать какие-либо сделки и продвигать сотрудничество

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Китайские власти приняли антисанкционные меры в отношении пяти дочерних компаний южнокорейской судостроительной корпорации Hanwha Ocean в США. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

Как уточняется в распространенном заявлении, речь идет о Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC и HS USA Holdings Corp. Они внесены в список организаций, в отношении которых Китай применяет меры по противодействию иностранным санкциям. В частности, с ними запрещено заключать какие-либо сделки и продвигать сотрудничество компаниям, а также физическим лицам на территории КНР.

Тем самым, как отмечается, Пекин реагирует на меры, принятые Вашингтоном в отношении морской, логистической и судостроительной промышленности Китая. В заявлении подчеркивается, что указанные дочерние компании Hanwha Ocean, связанные с США, "содействовали соответствующему расследованию американского правительства, оказывали ему поддержку и тем самым поставили под угрозу суверенитет, безопасность и интересы развития КНР".

Новые антисанкционные меры Китая вступают в силу 14 октября.