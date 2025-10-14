"Известия": ФАС предложили ввести потолок цен на АЗС

По мнению главы Национального автомобильного союза Антона Шапарина, стоимость топлива не должна быть больше, чем в соответствующий день 2024 года с учетом инфляции

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Национальный автомобильный союз (НАС) направил главе ФАС Максиму Шаскольскому письмо с предложением установить потолок цен на заправках. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на письмо.

"В условиях, когда правительство взяло на особый контроль ситуацию со снабжением топливом и его стоимостью на российских заправках, считаем целесообразным ввести некий потолок цен на АЗС - специальный механизм контроля. Он должен рассчитываться с помощью ценового индекса: стоимость топлива не должна превышать среднюю по региону в соответствующий день 2024 года плюс уровень накопленной инфляции", - рассказал газете глава автосоюза Антон Шапарин.

По его словам, текущие механизмы государственного регулирования цен работают с вертикально интегрированными компаниями, а независимые АЗС свободны в своем ценообразовании. Отклонение в стоимости бензина может свидетельствовать о том, что отдельные игроки на рынке "пытаются извлечь сверхприбыль на фоне публикаций в некоторых СМИ о возможном дефиците топлива", отметил Шапарин.

"Некоторые АЗС повышают стоимость выше инфляции с расчетом, что проверки их не коснутся или удастся дать убедительное обоснование регуляторам и избежать предостережений и штрафов. Именно поэтому есть смысл в разработке единой, прозрачной и понятной для всех участников рынка нормативной базы по регулированию цен на АЗС", - добавил глава автосоюза.

В антимонопольной службе сообщили газете, что письмо автосоюза поступило в ФАС и будет рассмотрено в установленном порядке.

Сейчас предельный рост розничных цен на топливо в РФ таргетируется по потребительской инфляции.