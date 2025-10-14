В России производство сидра в январе - сентябре выросло на 16,7%

Производство напитков брожения в январе - сентябре снизилось на 0,4%, до 699,707 млн дал, сообщили в Росалкогольтабакконтроле

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Производство сидра в России в январе - сентябре 2025 года выросло на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,48 млн дал, медовухи - на 9,3%, до 3,002 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Сообщается, что в целом производство напитков брожения в январе - сентябре снизилось на 0,4%, до 699,707 млн дал, пива и пивных напитков - на 0,6%, до 688,051 млн дал. В том числе производство пива крепостью от 0,5% до 8,6% снизилось на 1,2%, до 596,529 млн дал, свыше 8,6% - на 4,5%, до 56,5 тыс. дал. В то же время выпуск пивных напитков вырос на 3,3%, до 91,465 млн дал.

Также сообщается, что производство пуаре в январе - сентябре 2025 года снизилось на 4,6%, до 174 тыс. дал.