В России средняя цена авто с пробегом в сентябре опустилась до уровня 2023 года

Китайские машины в среднем стоят 2,08 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Средняя стоимость автомобиля с пробегом в России в сентябре опустилась до уровня конца 2023 года на фоне большого количества предложений. Об этом говорится в исследовании "Авто.ру оценка", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

"В сентябре 2025 года средняя стоимость подержанного автомобиля не старше 15 лет на российском рынке на фоне избытка предложения ускорила свое снижение и опустилась до уровня конца 2023 года", - отмечается в исследовании.

Так, средняя цена подержанных китайских авто по итогам сентября составила 2,08 млн рублей, что на 1,5% ниже, чем в августе, а за год снижение составило почти 150 тыс. рублей. Среди автомобилей европейских, японских и корейских брендов снижение средней цены составило также 1,5%, до 2,25 млн рублей. Если сравнивать стоимость год к году, то она снизилась на 9%. Средняя цена российской машины опустилась почти до 690 тыс. рублей и потеряла за месяц более 8,5 тыс. рублей.

"Последний раз аналогичные значения наблюдались в ноябре 2023 года", - подчеркивается в исследовании.

Больше всего в цене потеряли Kia Rio четвертого поколения (-5%; до 1,47 млн рублей), Mini Hatch F55 (-4%; до 2,55 млн рублей) и Volkswagen Passat B6 (-3,4%; до 781 тыс. рублей). Наоборот, выросли в цене Haval F7 (2,5%; до 2,08 млн рублей), Geely Coolray (2,5%; 2,32 млн рублей) и отечественный УАЗ Hunter (2,3%; 748 тыс. рублей), говорится в исследовании.