В России аренда загородных домов за год подешевела в 65 регионах

Стоимость составила 47 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Аренда дач и коттеджей за год подешевела в 65 регионах России - в среднем на 18%, до 47 тыс. рублей за объект в месяц. Об этом ТАСС сообщили аналитики федерального портала "Мир квартир".

"За год, с октября 2024 года, в 17 регионах из 82 исследованных стоимость аренды частных домов поднялась, в 65 снизилась. В среднем по России стоимость аренды частного дома упала на 18%, составив в среднем 47 093 руб./мес. за объект", - говорится в материалах.

По данным аналитиков, наибольшее падение цен зафиксировано в Карелии (-51,4%), Хакасии (-48,5%), Ивановской области (-48,4%), Приморском крае (-47,6%) и Кемеровской области (-46,6%).

Сработал эффект коррекции цен, объяснил ТАСС генеральный директор портала Павел Луценко. Он напомнил, что в 2024 году аренда сильно дорожала на фоне отмены льготной ипотечной программы, был высокий спрос на найм любой недвижимости, и дома подорожали на 26%. "Видя такую конъюнктуру, многие собственники выставили свои объекты на рынок аренды, надеясь хорошо заработать. Однако в этом году уже пошло заметное охлаждение, и их расчет не оправдался. Спрос на аренду сосредоточился в сегменте квартир, в то время как предложение в сегменте домов выросло по сравнению с прошлым годом на 72%. Ставки в большинстве регионов пошли вниз", - рассказал собеседник агентства.

Согласно исследованию, в числе регионов с подорожавшей арендой оказались республики Калмыкия (+113,6%) и Коми (+97,6%), Тыва (+41,6%), Забайкальский край (+39,9%) и Тамбовская область (+33,5%). В Подмосковье ставки аренды на частные дома за год увеличились на 4,5%, в Ленинградской области - на 7,8%.