Лихачев: объем контейнерных перевозок РФ и КНР по СМП превысит 400 тыс. тонн

Глава Росатома заявил, что в 2024 году объем перевозок составлял менее 180 тыс. тонн

ХАРБИН, 14 октября. /ТАСС/. Объем грузовых контейнерных перевозок между Россией и Китаем по Северному морскому пути (СМП) установит рекорд и превысит 400 тыс. тонн в этом году. Об этом журналистам рассказал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев по итогам второго заседания Подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути (СМП) Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

"Точно будет установлен новый рекорд в грузовых показателях контейнерных перевозок, в прошлом году это было менее 180 тыс. тонн, в этом году, скорее всего, превысит 400 тыс. тонн", - сказал Лихачев.

Он отметил, что не только количество, но и объем перевезенных грузов в текущем году возрастет более чем в два раза.

14 октября в Харбине прошло второе заседание Подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути (СМП) Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. По его итогам был утвержден план мероприятий по дальнейшему развитию перевозок по Северному морскому пути. Разработка и утверждение плана направлены на формирование устойчивого транспортного коридора. Сотрудничество предполагает внедрение современных логистических и технологических решений для повышения эффективности перевозок и развития капитальных проектов.

Северный морской путь - кратчайший судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Его протяженность составляет около 5 600 км. В 2024 году объем грузоперевозок по СМП побил рекорд и составил почти 37,9 млн тонн, что на 1,6 млн тонн больше, чем в предыдущем году.