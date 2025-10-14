Росатом: Северный морской путь развивается стремительными темпами

Специальный представитель госкорпорации по вопросам развития Арктики Владимир Панов отметил, что СМП становится реальным и эффективным маршрутом глобальной логистики

Редакция сайта ТАСС

ХАРБИН, 14 октября. /ТАСС/. Северный морской путь (СМП), пролегающий через российскую Арктику, стремительно превращается в эффективный маршрут глобальной логистики. Об этом сообщил специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

"Северный морской путь развивается стремительными темпами, превращаясь в реальный и эффективный маршрут глобальной логистики, - приводит его слова пресс-служба Росатома. - Этому способствуют различные факторы, в том числе развитие передовых технологий, строительство атомных ледоколов нового поколения и растущий интерес со стороны зарубежных грузоотправителей".

По его словам, наряду с основным приоритетом - обеспечением безопасности прохождения Северного морского пути - сегодня важной задачей становится управление скоростью и временем прохождения маршрута. "Работа в условиях Арктики непростая, но мы трансформируем сложности в результат", - добавил он.

14 октября в Харбине прошло второе заседание подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. По его итогам был утвержден план мероприятий по дальнейшему развитию перевозок по Северному морскому пути. Разработка и утверждение плана направлены на формирование устойчивого транспортного коридора. Сотрудничество предполагает внедрение современных логистических и технологических решений для повышения эффективности перевозок и развития капитальных проектов.

Северный морской путь - кратчайший судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Его протяженность составляет около 5 600 км. В 2024 году объем грузоперевозок по СМП побил рекорд и составил почти 37,9 млн тонн, что на 1,6 млн тонн больше, чем в предыдущем году.