Лихачев: количество судорейсов по Севморпути выросло на 20% в 2025 году

В частности, путь активно используют те, кто занимается северным завозом, международной логистикой, транзитом, сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев

ХАРБИН, 14 октября. /ТАСС/. Активность грузовых судов на Северном морском пути (СМП) неуклонно возрастает, в 2025 году количество рейсов увеличилось на 20%. Об этом журналистам рассказал генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев по итогам второго заседания подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути (СМП) Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

"На Северном морском пути активность продолжает возрастать, на 20% в этом году увеличилось количество судорейсов, - отметил он. - Активно используют СМП не только участники наших арктических проектов, но и те, кто занимается северным завозом, международной логистикой, транзитом".

14 октября в Харбине прошло второе заседание подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. По его итогам был утвержден план мероприятий по дальнейшему развитию перевозок по Северному морскому пути. Разработка и утверждение плана направлены на формирование устойчивого транспортного коридора. Сотрудничество предполагает внедрение современных логистических и технологических решений для повышения эффективности перевозок и развития капитальных проектов.

Северный морской путь - кратчайший судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Его протяженность составляет около 5 600 км. В 2024 году объем грузоперевозок по СМП побил рекорд и составил почти 37,9 млн тонн, что на 1,6 млн тонн больше, чем в 2024 году.