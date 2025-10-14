Росатом видит большой интерес бизнеса КНР к сотрудничеству в Арктике

По словам главы госкорпорации Алексея Лихачева, если путь из Азии в Европу через южные моря занимает 35-40 дней, то СМП позволяет сократить время до 25-28 дней

Редакция сайта ТАСС

ХАРБИН, 14 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" наблюдает большую заинтересованность китайских партнеров к сотрудничеству в российской Арктике. Об этом журналистам рассказал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев по итогам второго заседания подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути (СМП) Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

"Мы видим очень большой интерес, я бы сказал, прямо аппетит у китайских предпринимателей к сотрудничеству в арктических широтах", - отметил Лихачев.

По его словам, если путь из Азии в Европу через южные моря занимает 35-40 дней, то Северный морской путь позволяет сократить время до 25-28 дней.

14 октября в Харбине прошло второе заседание подкомиссии по сотрудничеству по СМП Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. По его итогам был утвержден план мероприятий по дальнейшему развитию перевозок по Северному морскому пути. Разработка и утверждение плана направлены на формирование устойчивого транспортного коридора. Сотрудничество предполагает внедрение современных логистических и технологических решений для повышения эффективности перевозок и развития капитальных проектов.

Северный морской путь - кратчайший судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Его протяженность составляет около 5 600 км. В 2024 году объем грузоперевозок по СМП побил рекорд и составил почти 37,9 млн тонн, что на 1,6 млн тонн больше, чем в предыдущем году.